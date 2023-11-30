Во вредных выбросах увидели пользу для бюджета России

МВФ: доходы бюджета РФ от платы за углерод могли бы превысить 4 % ВВП

Потенциальные доходы российского бюджета от введения обязательного углеродного регулирования (платы за вредные выбросы) могут превысить отметку в четыре процента ВВП в 2030 году. По этому показателю страна может стать главным в мире бенефициаром, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

Введение углеродного регулирования необходимо для удержания роста средней глобальной температуры ниже двух градусов Цельсия. Российские власти могут извлечь из этого определенную выгоду. Чистые доходы бюджетов от внедрения «цены на углерод» обычно составляют от 0,5 до 2 процентов ВВП страны, однако в случае с Россией этот показатель в 2030 году может оказаться значительно выше — в районе 4,3-4,4 процента.

Разница будет во многом обусловлена потенциальными углеродными сборами с представителей промышленного сектора, на долю которых приходится наибольший объем загрязнения окружающей среды. Значительный вклад в доходы российского бюджета также должны будут внести предприятия транспортной и энергетической отраслей. Кроме того, немалый вред атмосфере наносят непосредственно сами здания, которые эмитируют парниковые выбросы в результате потребления энергии, уточнили в организации.

Согласно оценкам МВФ, главными выгодополучателями от введения углеродного регулирования помимо России должны будут стать Саудовская Аравия и Китай. Бюджеты этих стран могут получить доходы от платы за углерод в размере 2-3 процентов ВВП в 2030 году. Показатель в США, в свою очередь, к этому времени окажется на уровне одного процента ВВП, а в Евросоюзе (ЕС) — околонулевым.

Впрочем, ввод углеродного регулирования принесет России не только пользу, но также приведет к негативным последствиям, считают эксперты. Внедрение подобного ценообразования практически всегда сопровождается ухудшением благосостояния населения. На фоне роста издержек производители будут стремиться отбить их при помощи повышения конечной стоимости выпускаемой продукции. В МВФ оценили суммарный ущерб для экономики России в 2030 году от таких мер на уровне около одного процента ВВП. Для сравнения, европейский и среднемировой показатели к этому времени будут находиться в районе 0,5 процента.

О потенциальных проблемах для россиян от введения углеродного регулирования газета «Ведомости» предупреждала еще в конце 2021 года. Тогда аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук по итогам исследования пришли к выводу, что внедрение платы за вредные выбросы скажется на стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Так, стоимость тепловой энергии может вырасти на 15,6 процента, электрической — на 4,9 процента, а природного газа — на 2,1 процента.