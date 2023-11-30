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22:05, 30 ноября 2023Мир

Захарова отреагировала на претензии Бербок к Лаврову

Захарова ответила на слова Бербок о поведении Лаврова на международных форумах
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на претензии министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к российскому коллеге Сергею Лаврову.

Она прокомментировала недовольство немецкого министра тем, что «Лавров появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других». Захарова напомнила Бербок, что российской делегации отказали в участии в прошлогоднем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. «Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — отметила она.

Лавров прибыл в Северную Македонию ночью 30 ноября, где проходит встреча глав МИД ОБСЕ. При этом Польша, Украина и прибалтийские республики отказались от участия в мероприятии из-за присутствия российского министра.

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      Марина Совина
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