Мосбиржа сравнила раскрытие отчетности компаний с игрой в «кошки-мышки»

Мосбиржа: крупные компании стали оттягивать раскрытие финотчетности

Некоторым крупным компаниям в России сложно возвращаться к раскрытию отчетности, заявила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. По этой причине они начинают играть с биржей в «кошки-мышки», приводит ее слова РБК.

Ряду компаний, ранее прятавшихся под «зонтиком» правительственного постановления, тяжело возвращаться к обнародованию сведений, пояснила Логинова. Из-за этого они оттягивают их раскрытие до последнего дня.

По факту же происходящее оборачивается игрой с инвесторами, заметила спикер. Компании, отказывающиеся от прозрачности (будучи при этом включенными в листинг Мосбиржи), должны осознавать, что возможности биржевых привлечений для них будут ограничены, предупредила она.

В 2022 году на фоне введения санкций правительство и ЦБ разрешили банкам и компаниям не раскрывать финансовую отчетность. С 1 июля 2023 года для компаний возобновили обязанность раскрывать баланс и отчет о финансовых результатах. При этом было принято новое постановление № 1102, позволяющее не сообщать сведения, чувствительные к санкциям.

Согласно опросу, проведенному ранее компанией «БКС Мир инвестиций», почти четверть российских публичных компаний оказались не готовы раскрывать финансовую отчетность в 2023 году. В число самых закрытых секторов вошли черная металлургия, добыча угля, нефтегазовый сектор и финансы.