Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
Минск
Единая лига ВТБ|1-й этап
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
15:56, 1 декабря 2023Спорт

Названо эффективное статическое упражнение для мышц ног

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали эффективное статическое упражнение для мышц ног, которое можно выполнять на работе. Об этом сообщается в материале издания.

Авторы предложили выполнять упражнение «стульчик». Исходное положение — стоя спиной к стене, ноги на ширине плеч. Затем надо плавно скользить вниз по стене до того момента, пока бедра не окажутся параллельно полу. В такой позиции важно задержаться на 15-20 секунд, делая равномерные вдохи и выдохи, после чего можно вернуться в исходное положение.

Упражнение выполняется в два-три подхода. По словам авторов, оно поможет укрепить мышцы, а также нормализовать давление и кровообращение.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка раскрыла причины отсутствия эффективности в тренировках. По ее словам, это может происходить из-за плохого расчета нагрузок.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл потери ВСУ за полгода контрнаступления. Что он рассказал о стратегии России?

      Израиль назвал условия восстановления режима прекращения огня

      Минобороны рассказало о борьбе «Синицы» с дронами ВСУ

      Новый директор Большого театра Георгиев выступил с заявлением

      Европейская страна столкнулась с риском остаться без рождественских елок

      Стало известно о сроке проведения Израилем операции против ХАМАС

      В Госдуме ответили на заявление США о деле международного движения ЛГБТ

      Раскрыты причины освобождения второклассницы ее похитителями

      Власти Латвии раскритиковали методы проверки учителей на знание языка

      Названо эффективное статическое упражнение для мышц ног

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости