Названо эффективное статическое упражнение для мышц ног

Журналисты Men Today назвали эффективное статическое упражнение для мышц ног, которое можно выполнять на работе. Об этом сообщается в материале издания.

Авторы предложили выполнять упражнение «стульчик». Исходное положение — стоя спиной к стене, ноги на ширине плеч. Затем надо плавно скользить вниз по стене до того момента, пока бедра не окажутся параллельно полу. В такой позиции важно задержаться на 15-20 секунд, делая равномерные вдохи и выдохи, после чего можно вернуться в исходное положение.

Упражнение выполняется в два-три подхода. По словам авторов, оно поможет укрепить мышцы, а также нормализовать давление и кровообращение.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка раскрыла причины отсутствия эффективности в тренировках. По ее словам, это может происходить из-за плохого расчета нагрузок.