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14:52, 2 декабря 2023Мир

Эрдоган пожаловался на отсутствие поставок от США истребителей F-16

Эрдоган: несмотря на оплату, США не поставляют Турции истребители F-16

Фото: Senior Airman Ali Stewart / U.S. Air Force / Reuters

США, несмотря на оплату, отказываются поставлять истребители F-16 Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует ТАСС.

«В то время как нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами. Только потому, что Америка делает это, у нас, вероятно, нет причин отступать. Мы приходим к соседу рядом с нами, садимся и разговариваем», — отметил турецкий лидер.

Таким образом Эрдоган прокомментировал ситуацию с запретом Палаты представителей США на отправку истребителей Анкаре. В июле 2022 года конгрессмены приняли поправку к оборонному бюджету, которая запретила продажу F-16 и поставку комплектующих Турции из-за нарушения греческого воздушного пространства.

Ранее стало известно, что американская сторона может дать согласие на продажу Турции истребителей F-16, если Анкара возьмет на себя обязательства, касающиеся применения этих самолетов.

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      Максим Габриелян
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