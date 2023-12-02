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15:59, 2 декабря 2023Спорт

«Факел» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

«Факел» сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 17 матчей «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Балтика» является аутсайдером и располагается на 14-м месте, имея в активе 13 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 33 очками.

В следующем туре «Факел» примет московское «Динамо», а «Балтика» — казанский «Рубин». Обе встречи пройдут 10 декабря.

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      Анастасия Борисова
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