«Факел» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

«Факел» сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 17 матчей «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Балтика» является аутсайдером и располагается на 14-м месте, имея в активе 13 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 33 очками.

В следующем туре «Факел» примет московское «Динамо», а «Балтика» — казанский «Рубин». Обе встречи пройдут 10 декабря.