Медведев призвал разобраться с законодательством в новых регионах

Медведев призвал устранить правовые казусы в законодательстве новых регионов

После присоединения четырех новых регионов к России в местном законодательстве осталось множеством правовых казусов и юридических несостыковок, которые нужно исправить. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По словам бывшего президента, сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях ведется масштабная работа по разъяснению российского законодательства для жителей.

Он призвал как можно скорее устранить пробелы в нормативных актах, которые мешают местным «реализовывать свои права и чувствовать себя гражданами нашей страны».

«Работы там еще непочатый край. (...) Все равно очень много сложностей, казусов, нестыковок, несоответствия в той практике, которая была там раньше, и наши правила не самые простые», — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что с января 2023 года на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в интересах специальной военной операции были приняты более 452 тысяч россиян.