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09:31, 2 декабря 2023Экономика

Россия вернулась в число главных экспортеров зерна в Евросоюз

Россия вернулась в пятерку крупнейших экспортеров зерна в ЕС с марта 2022 года

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россия вернулась в число главных поставщиков зерновых в страны Европейского союза (ЕС) впервые с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре страны Европы резко нарастили импорт российского зерна — на 22 процента за месяц. В годовом выражении эти показатели выросли в 10 раз, до 180 тысяч тонн.

Это позволило Москве вернуться в пятерку крупнейших экспортеров зерна для ЕС, причем сразу на четвертое место. Первое место заняла Украина — 1,2 миллиона тонн, второе — Бразилия, которая экспортировала 1,1 миллиона тонн. Третью строчку заняла Турция — 204 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку. По словам президента Владимира Путина, в планах страны вывезти на континент до 1 миллиона тонн сельскохозяйственных культур.

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      Алевтина Запольская
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