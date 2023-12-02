Россия вернулась в число главных экспортеров зерна в Евросоюз

Россия вернулась в пятерку крупнейших экспортеров зерна в ЕС с марта 2022 года

Россия вернулась в число главных поставщиков зерновых в страны Европейского союза (ЕС) впервые с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре страны Европы резко нарастили импорт российского зерна — на 22 процента за месяц. В годовом выражении эти показатели выросли в 10 раз, до 180 тысяч тонн.

Это позволило Москве вернуться в пятерку крупнейших экспортеров зерна для ЕС, причем сразу на четвертое место. Первое место заняла Украина — 1,2 миллиона тонн, второе — Бразилия, которая экспортировала 1,1 миллиона тонн. Третью строчку заняла Турция — 204 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку. По словам президента Владимира Путина, в планах страны вывезти на континент до 1 миллиона тонн сельскохозяйственных культур.