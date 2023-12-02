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14:27, 2 декабря 2023Спорт

Стало известно о противоречиях в МОК относительно России

«Матч ТВ»: представители МОК не видят логики в действиях относительно россиян

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) возникли противоречия относительно позиции по российским спортсменам. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Источник сообщил, что многие представители МОК выступили против одобрения смены спортивного гражданства без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР). По их мнению, МОК сам меняет регламент. «Логики в действиях МОК не видно. Получается, что логика только одна: не играет Россия — это хорошо», — заявили они.

29 ноября МОК объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.

Позднее в МОК заявили, что решение было принято из-за отстранения ОКР. Отмечается, что организация больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета.

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      Анастасия Борисова
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