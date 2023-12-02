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16:30, 2 декабря 2023Мир

В ЕК заявили о скептицизме европейцев по поводу поддержки Украины

Замглавы ЕК Юрова: лидерам ЕС сложно убедить граждан в важности поддержки Киева
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Press service of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Reuters

Лидерам Евросоюза (ЕС) становится труднее убеждать граждан своих стран в необходимости продолжения оказания военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Ее слова приводит французская газета Le Monde.

При этом чиновница отметила, что долгосрочные перспективы Украины в конфликте с Россией и шансы на вступление страны в состав Евросоюза выглядят обнадеживающими. Юрова также призвала лидеров ЕС начать «без промедления» переговоры о возможности членства страны в блоке. Она рассчитывает, что Украина выполнит взятые на себя обязательства к 14-15 декабря — дате очередного саммита ЕС.

«Через две недели Еврокомиссия сообщит европейским лидерам, что Украина отвечает всем условиям для безотлагательного начала переговоров о вступлении», — заключила Юрова.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщило о назревающем политическом кризисе в Европе из-за тесных связей премьер-министра Венгрии Виктора Орбан с Россией, а также его сопротивлении в вопросах принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество. На этом фоне аналитики считают, что предстоящий саммит лидеров блока может стать одним из самых сложных за всю историю и внести разлад в единую политику сообщества.

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      Анатолий Акулов
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