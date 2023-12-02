В ХАМАС заявили об очередном запуске ракет по Израилю

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» запустили ракеты по израильскому городу Ашкелон

Представители военного крыла палестинской радикальной группировки ХАМАС — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — заявили об очередном запуске ракет по Израилю. На этот раз под ударом оказался город Ашкелон, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Ашкелон не стал первым израильским городом, по которому представители ХАМАС нанесли ракетный удар. Накануне массированным атакам подверглись крупные населенные пункты Сдерот и Беэр-Шева.

Тогда в «Изз ад-Дин аль-Кассам» объяснили ракетные удары по территории ближневосточного государства как ответ на обстрелы мирных палестинских жителей со стороны солдат израильской армии. Представители бригад ХАМАС заявили, что по Ашкелону был нанесен ракетный залп.

Ранее газета Times of Israel со ссылкой на израильскую разведывательную службу «Моссад» сообщила, что переговоры ближневосточной страны с группировкой ХАМАС о возобновлении перемирия в секторе Газа зашли в тупик. На этом фоне представители израильской делегации получила приказ вернуться из Катара, где проходили обсуждения вопроса.