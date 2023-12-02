Выборы президента Украины вызвали споры в стране. Почему Зеленский не может принять решение о проведении кампании?

«Страна.ua»: Зеленский не допустит Залужного к президентским выборам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически готов к проведению выборов на Украине, однако не объявит их, пока не будут получены гарантии неучастия в кампании главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По мнению источников в украинских политических кругах, глава государства готов пойти на такой шаг при условии недопуска главного конкурента.

Отмечается также, что декларация о непроведении выборов в стране до конца боевых действий стала предметом острых дискуссий в политических кругах Киева.

Вероятность проведения выборов в 2024 году не исключена

Согласно неофициальной информации, несмотря на то что публично планы по проведению избирательной кампании отрицаются, их вероятность в следующем году не исключена.

Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят источник в политических кругах

Отмечается, что в офисе Зеленского с появлением фигуры Залужного возникло напряжение ввиду потенциальной угрозы. При этом в Киеве считают, что у президента не будет других вариантов, кроме как провести выборы, в том случае, если в стране произойдет острый внутриполитический кризис.

Кроме того, если украинский лидер сам все же увидит целесообразность в проведении кампании в 2024 году, декларация Рады его не остановит.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жена Зеленского призвала его не идти на второй срок

Жена украинского президента Елена Зеленская ранее высказалась против его переизбрания на новый срок. Она добавила, что, возможно, необходимо придумать что-то новое.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — она.

Двумя месяцами ранее Зеленская также выразила сомнения, что ее супруг будет баллотироваться на второй срок. Первая леди Украины рассказала, что когда ее муж баллотировался в президенты в первый раз, она не полностью поддерживала его решение.

Верховная Рада отменила выборы президента Украины

Депутаты Верховной Рады в четверг, 30 ноября, подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента.

Уточнялось, что документ о недопущении проведения выборов приняли для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию». Кроме того, украинские власти рассчитывают, что декларация «станет дополнительной помехой при осуществлении сценария "выборы до окончания войны"»

Сам Зеленский объяснил отказ от проведения выборов президента волей украинцев. По его словам, большинство граждан считают проведение выборов опасным и бессмысленным.

Украинский лидер также признался, что президентская работа очень сложная, но он не может представить свой уход с этого поста. «Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы», — сказал Зеленский.