Названы особенности ведения боевых действий в зоне СВО в снегопад

Военный эксперт Дандыкин: возможности техники ВСУ в снегопад ограничены

Возможности техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в снегопад ограничены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Также специалист назвал особенности ведения боевых действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в такую погоду.

«Во время снегопада очень плохая видимость, соответственно, очень тяжело работать артиллерии. Практически не работает беспилотная авиация и авиация как таковая, потому что операторам тяжело ею управлять», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, в снегопад российским подразделениям необходимо проявлять повышенное внимание, чтобы определить наступление вражеских подразделений, в том числе диверсионно-разведывательных групп.

Снегопад ограничивает возможности в использовании бронетехники. Особенно со стороны противника, особенно западной техники, которая была заточена на работу в летних условиях Василий Дандыкин военный эксперт

«Кроме того, на юге снегопад сопровождается слабыми морозами. Снег перемешивается с водой и грязью. Это дополнительно сказывается на передвижении штурмовых подразделений. Также и для людей, которые там работают, например, для снайперов, это очень тяжелая ситуация», — заключил капитан первого ранга запаса.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении.

