Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:01, 3 декабря 2023Наука и техника

Названы особенности ведения боевых действий в зоне СВО в снегопад

Военный эксперт Дандыкин: возможности техники ВСУ в снегопад ограничены
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Возможности техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в снегопад ограничены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Также специалист назвал особенности ведения боевых действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в такую погоду.

«Во время снегопада очень плохая видимость, соответственно, очень тяжело работать артиллерии. Практически не работает беспилотная авиация и авиация как таковая, потому что операторам тяжело ею управлять», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, в снегопад российским подразделениям необходимо проявлять повышенное внимание, чтобы определить наступление вражеских подразделений, в том числе диверсионно-разведывательных групп.

Снегопад ограничивает возможности в использовании бронетехники. Особенно со стороны противника, особенно западной техники, которая была заточена на работу в летних условиях

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Кроме того, на юге снегопад сопровождается слабыми морозами. Снег перемешивается с водой и грязью. Это дополнительно сказывается на передвижении штурмовых подразделений. Также и для людей, которые там работают, например, для снайперов, это очень тяжелая ситуация», — заключил капитан первого ранга запаса.

Материалы по теме:
«Украина — это только начало» США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?
«Украина — это только начало»США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?
27 ноября 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

      Хуситы возобновят удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в Газе

      В Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта мобилизованных

      Россиянин поехал в Монголию и описал переход границы фразой «та еще жесть»

      В Дагестане школьников отправили учиться в строительные вагоны

      Названы особенности ведения боевых действий в зоне СВО в снегопад

      Озвучены слова Киссинджера о главной проблеме в отношениях России и США

      В Германии указали на неспосбность Запада победить Россию на Украине

      Ударивших подростка ножом в шею показали на видео в наручниках

      СКА победил магнитогорский «Металлург» и выиграл 11-й матч в КХЛ подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости