Названы семь преимуществ регулярных приседаний

Журналисты Men Today назвали семь преимуществ регулярных приседаний. Об этом сообщается в материале издания.

Во-первых, приседания помогают проработать сразу несколько групп мышц: квадрицепсы, заднюю поверхность бедра, ягодицы, икры, живот и поясницу. Во-вторых, упражнение позволяет активнее сжигать калории. В-третьих, приседания помогают улучшить работу и мобильность суставов.

Также отмечается польза упражнения для развития чувства равновесия. Кроме того, приседания прорабатывают мышцы-стабилизаторы и связки, что поможет избежать травм. Наконец, они являются универсальным упражнением для поддержания тонуса тела.

Авторы подчеркнули, что упражнение принесет пользу только при соблюдении техники. При выполнении приседаний нужно не направлять колени вовнутрь, не округлять поясницу и не отрывать пятки от пола. Взгляд должен быть направлен вперед, а живот подтянут.

Ранее фитнес-тренер Владимир Пархоменко рассказал о противопоказаниях к выполнению приседаний. Эксперт посоветовал быть осторожным людям, у которых есть нарушения осанки, так как они наиболее подвержены травмам.