Стало известно о грозящих Карпину санкциях за слова о дебилах

«Матч ТВ»: Карпина могут дисквалифицировать на четыре матча за критику

Главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей за критику. О возможных санкциях для специалиста стало известно «Матч ТВ».

Слова Карпина могут квалифицировать как оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Также к Карпину может быть применен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее Карпин раскритиковал проведение матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА при сильном снегопаде. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

Матч ЦСКА и «Ростова» прошел в Москве 3 декабря. Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.