Обнаружена польза упражнений после родов

PLOS ONE: физические упражнения облегчают симптомы послеродовой депрессии

Ученые Китайского университета обнаружили, что умеренные регулярные физические упражнения могут облегчить симптомы послеродовой депрессии у некоторых женщин. Выводы, опубликованные в журнале PLOS ONE, основаны на метаанализе 26 предыдущих исследований.

Послеродовая депрессия — это расстройство настроение, которое наблюдается у 10-15 процентов женщин после родов. Оно включает не только депрессивные симптомы, но также беспокойство, нарушение сна и резкие перепады настроения. Большинство методов лечения имеют нежелательные побочные эффекты, поэтому для смягчения симптомов врачи часто советуют делать физические упражнения.

Результаты метаанализа показали, что в целом занятия аэробными упражнениями, в том числе бег трусцой, ходьба и плавание, приносят пользу большинству женщин, страдающих послеродовой депрессией. Все три типа упражнений увеличивают дыхание и частоту сердечных сокращений, что улучшает кровоток и, возможно, повышает уровень нейромедиаторов в мозге.

Упражнения, проводимые в группах, смягчают симптомы с большей эффективностью, чем при занятиях в одиночку. И, наконец, они обнаружили, что наиболее полезный режим предполагает умеренные физические упражнения продолжительностью от 35 до 45 минут три-четыре раза в неделю.

Ранее сообщалось, что ученые из Падуанского университета в Италии обнаружили, что голос матери во время беременности способствует развитию нервной системы ребенка.