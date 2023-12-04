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09:34, 4 декабря 2023Силовые структуры

Wildberries раскрыл подробности дела о хищении у компании 385 миллионов рублей

Wildberries сообщил о ходе дела о хищении 385 млн рублей у компании в 2021 году

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Представители маркетплейса Wildberries сообщили промежуточные итоги дела о массированной мошеннической атаке, в результате которой в 2021 году у компании были похищены 385 миллионов рублей. Информацию приводит РБК.

50 фигурантов этого дела были осуждены, пятерым предъявили обвинения, трое подозреваемых скончались и еще несколько покинули Россию.

Сообщается, что осужденные получили разные сроки наказания, включая лишение свободы сроком до пяти лет. Помимо этого, все осужденные должны будут возместить ущерб.

Известно, что организаторы мошеннической схемы ранее имели судимость. Некоторые группы мошенников состояли из супругов и близких родственников. На данный момент расследование дела продолжается, принимаются меры к задержанию остальных участников хищения денег. Личности всех, кто еще не привлечен к ответственности, уже установлены.

Мошенники смогли похитить денежные средства, воспользовавшись уязвимостью, которая имелась в системе оплаты маркетплейса. Они регистрировались на площадке в качестве продавцов, выставляли несуществующий товар, а затем под видом покупателей пытались оплатить его по недостоверным реквизитам. Wildberries же переводил средства преступникам как за успешную сделку.

Ранее покупатели зафиксировали на сайте российского маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. На размещенном в сети скриншоте видно, что стоимость возврата составила 1000 рублей.

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      Варвара Кошечкина
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