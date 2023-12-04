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19:07, 4 декабря 2023Среда обитания

Дети в Москве скатывались с горки на автомобильную дорогу и попали на видео

В московском районе Отрадное дети скатывались с горки на проезжую часть

В московском районе Отрадное дети скатываются с горки прямо на автомобильную дорогу. Видео появилось в группе «Типичное Отрадное» во «ВКонтакте».

На видео показана автомобильная трасса, за которой расположен спуск — дети съезжают по нему, оказываясь на проходящей снизу дороге. На кадрах по ней проезжает несколько машин, затем на дорогу скатывается ребенок. Другие дети стоят наверху.

Ранее жители московского района Измайлово пожаловались на то, что в лесопарк свозят грязный снег с реагентами, убранный с дорог города.

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      Мария Черкасова
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