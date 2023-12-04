Дети в Москве скатывались с горки на автомобильную дорогу и попали на видео

В московском районе Отрадное дети скатывались с горки на проезжую часть

В московском районе Отрадное дети скатываются с горки прямо на автомобильную дорогу. Видео появилось в группе «Типичное Отрадное» во «ВКонтакте».

На видео показана автомобильная трасса, за которой расположен спуск — дети съезжают по нему, оказываясь на проходящей снизу дороге. На кадрах по ней проезжает несколько машин, затем на дорогу скатывается ребенок. Другие дети стоят наверху.

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