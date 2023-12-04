Дзюба поцеловал журналиста после победы над «Зенитом»

Артем Дзюба поцеловал журналиста Александра Бедарева после победы над «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поцеловал корреспондента «Матч ТВ» Александра Бедарева после победы москвичей над «Зенитом» в матче 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте телеканала.

Журналист брал интервью у защитника железнодорожников Евгения Морозова, а Дзюба прервал разговор. Он поцеловал Бедарева в голову и поприветствовал фразой «Привет, Бартез», намекая на сходство журналиста с бывшим вратарем сборной Франции Фабьеном Бартезом.

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» прошла в воскресенье, 3 декабря. Москвичи одержали победу со счетом 3:1.

25 ноября Дзюба заявил об отказе от общения с журналистами. «Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — отметил форвард после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).