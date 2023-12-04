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10:28, 4 декабря 2023Спорт

Дзюба поцеловал журналиста после победы над «Зенитом»

Артем Дзюба поцеловал журналиста Александра Бедарева после победы над «Зенитом»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поцеловал корреспондента «Матч ТВ» Александра Бедарева после победы москвичей над «Зенитом» в матче 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте телеканала.

Журналист брал интервью у защитника железнодорожников Евгения Морозова, а Дзюба прервал разговор. Он поцеловал Бедарева в голову и поприветствовал фразой «Привет, Бартез», намекая на сходство журналиста с бывшим вратарем сборной Франции Фабьеном Бартезом.

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» прошла в воскресенье, 3 декабря. Москвичи одержали победу со счетом 3:1.

25 ноября Дзюба заявил об отказе от общения с журналистами. «Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — отметил форвард после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

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      Алексей Гусев
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