Дзюба поцеловал журналиста после победы над «Зенитом»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поцеловал корреспондента «Матч ТВ» Александра Бедарева после победы москвичей над «Зенитом» в матче 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте телеканала.
Журналист брал интервью у защитника железнодорожников Евгения Морозова, а Дзюба прервал разговор. Он поцеловал Бедарева в голову и поприветствовал фразой «Привет, Бартез», намекая на сходство журналиста с бывшим вратарем сборной Франции Фабьеном Бартезом.
Встреча «Локомотива» с «Зенитом» прошла в воскресенье, 3 декабря. Москвичи одержали победу со счетом 3:1.
25 ноября Дзюба заявил об отказе от общения с журналистами. «Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — отметил форвард после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).