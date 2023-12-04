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14:01, 4 декабря 2023Спорт

Российский гроссмейстер рассказал о жаждущем наживы Каспарове

Гроссмейстер Карякин: жажда наживы взяла верх над Каспаровым

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Над шахматистом Гарри Каспаровым (признан в РФ иноагентом) взяла верх жажда наживы. Таким мнением в беседе с «Царьградом» поделился российский гроссмейстер Сергей Карякин.

По его словам, Каспаров-политик, поддерживающий врагов России, не имеет ничего общего с Каспаровым-шахматистом. «Сколь прекрасный был шахматист (…), настолько же в жизни он занял воинственную позицию против своей страны», — сказал Карякин.

Гроссмейстер заявил, что Каспарову платят уже не за шахматные достижения, а за «антироссийские лекции». Карякин подчеркнул, что лично для него такое неприемлемо.

Ранее предприниматель и изобретатель Илон Маск назвал Каспарова придурком. Так он отреагировал на слова шахматиста, призвавшего не давать советы Киеву тех, кто «сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине». Маск ответил, что хотя Каспаров «почти так же хорошо играет в шахматы, как его iPhone, в остальном он — идиот».

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      Алина Гончарова
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