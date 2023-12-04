Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

Индекс Московской биржи впервые с 28 сентября опустился ниже 3100 пунктов

В ходе торгов в понедельник, 4 декабря, индекс Мосбиржи, в который входят крупнейшие представленные на площадке российские предприятия, опускался ниже 3100 пунктов, до 3096,28 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз на таких уровнях он находится 28 сентября. По состоянию на 12:40 индекс скорректировался до 3120 пунктов. Его снижение продолжается с 22 ноября, с того момента он потерял более ста пунктов. Долларовый индекс РТС в начале торгового дня доходил до 1078,99 пункта (минус полтора процента), но к настоящему времени скорректировался до 1085 пунктов.

Вместе с тем продолжается ослабление рубля по отношению к американской валюте. Доллар в первую половину дня закрепился на уровне выше 90,5 рубля, на максимуме он доходил до 90,77 рубля.

Такую динамику российская валюта демонстрирует на фоне значительного падения нефтяных котировок в последние дни. Стоимость эталонных сортов продолжает снижаться после заседания ОПЕК+, результаты которого, по мнению трейдеров, показали раскол в объединении. Баррель Brent с 30 ноября подешевел на семь процентов, опустившись ниже 78 долларов.