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12:51, 4 декабря 2023Экономика

Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

Индекс Московской биржи впервые с 28 сентября опустился ниже 3100 пунктов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ходе торгов в понедельник, 4 декабря, индекс Мосбиржи, в который входят крупнейшие представленные на площадке российские предприятия, опускался ниже 3100 пунктов, до 3096,28 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз на таких уровнях он находится 28 сентября. По состоянию на 12:40 индекс скорректировался до 3120 пунктов. Его снижение продолжается с 22 ноября, с того момента он потерял более ста пунктов. Долларовый индекс РТС в начале торгового дня доходил до 1078,99 пункта (минус полтора процента), но к настоящему времени скорректировался до 1085 пунктов.

Вместе с тем продолжается ослабление рубля по отношению к американской валюте. Доллар в первую половину дня закрепился на уровне выше 90,5 рубля, на максимуме он доходил до 90,77 рубля.

Курс доллара от TradingView

Такую динамику российская валюта демонстрирует на фоне значительного падения нефтяных котировок в последние дни. Стоимость эталонных сортов продолжает снижаться после заседания ОПЕК+, результаты которого, по мнению трейдеров, показали раскол в объединении. Баррель Brent с 30 ноября подешевел на семь процентов, опустившись ниже 78 долларов.

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      Платон Щукин
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