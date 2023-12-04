Названы причины снижения интенсивности обстрелов ВСУ

Полковник Матвийчук: обстрелы Белгородской области могут возобновиться

Снижение интенсивности обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связано с уменьшением количества боеприпасов. Тем не менее обстрелы могут возобновиться в скором времени. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Думаю, тут может быть две причины. Первую подтверждают и западные, и украинские СМИ — это уменьшение количества боеприпасов. Их берегут и перебрасывают на направления, которые более важны, — заявил Матвийчук. — Другой причиной может быть временное затишье».

Полковник не исключил, что речь может идти только о паузе перед переориентированием задач. Ввиду этого он допустил, что массовые обстрелы региона могут быть возобновлены в скором времени.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 3 декабря интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ резко изменилась — за сутки она снизилась со 80 до 6 прилетов.