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05:59, 4 декабря 2023Бывший СССР

Минобороны показало штурм поселка Артемовское

Минобороны России сообщило о бегстве солдат ВСУ при штурме поселка Артемовское

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Артемовское (Хромово) бежали под натиском штурмовых групп ВДВ из состава Южной группировки войск. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

При этом часть бойцов сложила оружие и сдалась. Штурм населенного пункта и результат боев военное ведомство показало на видео.

В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожены пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям. В ходе штурма при поддержке бронетехники и FPV-дронов противник отступил, оставив раненых и убитых.

2 декабря Южная группировка войск на донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии взяла под контроль населенный пункт Артемовское, сообщили ранее в Минобороны. В результате, указали военные, «улучшилось положение по переднему краю».

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      Марина Совина
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