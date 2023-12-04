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10:51, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

На Западе указали на деталь в передвижениях Зеленского

FT: Залужный отсутствует на фото с недавней встречи Зеленского с генералами

Фото: Gleb Garanich / Pool / AP

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отсутствует на фотографиях с недавних визитов президента республики Владимира Зеленского на передовые позиции. На деталь в передвижениях главы государства указало британское издание Financial Times (FT).

В материале отмечается, что Зеленский недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта. Уточняется, что его сопровождал министр обороны Рустем Умеров. Они были сфотографированы на встрече в Харькове с командующим сухопутными войсками и генералом, возглавляющим украинские войска на юге страны.

«Примечательно, что на снимках отсутствовал Валерий Залужный, популярный главнокомандующий вооруженными силами Украины, с которым, согласно нескольким близким к президенту источникам, у Зеленского были разногласия относительно ведения контрнаступления», — отметило западное издание.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о конфликте Зеленского с Залужным. Вместе с тем он заявил, что между президентом страны и главкомом ВСУ бывают очень жесткие дискуссии.

В свою очередь журнал The Economist со ссылкой на источники писал, что конфликт между Зеленским и Залужным был предсказуем и возник на фоне неудачи летнего контрнаступления.

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      Олег Давыдов
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