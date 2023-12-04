Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:48, 4 декабря 2023Наука и техника

Названы преимущества аэролодки Alligator

Кнутов: аэролодка Alligator позволит перемещаться по болотистой местности
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Аэролодка Alligator, которую начали применять Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), позволит перемещаться по болотистой местности и между протоками. Преимущества изделия назвал директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«Такие аэролодки позволяют перемещаться по устьям рек, по зарослям травы, по болотистой местности очень эффективно, скорость большая. (...) Эта аэролодка в состоянии двигаться именно по протокам и между протоками», — сказал эксперт.

Он отметил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции образовалось множество островов и болотистая местность, где Вооруженные силы Украины пытаются расширить плацдарм. По словам Кнутова, в этом районе тяжело перемещаться. «А вот подобного рода аэролодки имеют уникальные возможности для того, чтобы как раз в этих условиях обеспечивать и переброску личного состава, и, возможно, размещение на них кого-то оружия — например, крупнокалиберных пулеметов», — сказал он.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023

Эксперт подчеркнул, что лодка Alligator особенно актуальна в условиях низовья Днепра. Она повысит маневренность бойцов и даст преимущество над противником. По его словам, лодка длиной 7,5 метра, которая вмещает семь десантников, развивает скорость до 140 километров в час.

Ранее в декабре представитель компании-разработчика лодок Alligator Вячеслав Кочеев сообщил, что российские военные в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator. По его словам, бойцы в районе Херсона оставили позитивные отзывы про Alligator.

В ноябре управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко рассказал, что первые морские дроны российского производства будут поставлены Министерству обороны до конца года.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранки массово надевают шубы под русские песни и хотят быть «типичными славянками». Почему за этим следят миллионы?

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Поставщикам ЖКУ начнут компенсировать расходы из главной «кубышки» России

      Алибасов прокомментировал выселение Федосеевой-Шукшиной

      Костомаров рассказал о предстоящей операции

      Врач раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок

      На Украине пожаловались на используемые ВСУ истребители

      Агата Муцениеце назвала Москву ужасной

      Наследник «некомпетентного» короля Карла III стал метить на его место

      США и Украина обвинили друг друга в ошибках при контрнаступлении ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости