Названы преимущества аэролодки Alligator

Кнутов: аэролодка Alligator позволит перемещаться по болотистой местности

Аэролодка Alligator, которую начали применять Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), позволит перемещаться по болотистой местности и между протоками. Преимущества изделия назвал директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«Такие аэролодки позволяют перемещаться по устьям рек, по зарослям травы, по болотистой местности очень эффективно, скорость большая. (...) Эта аэролодка в состоянии двигаться именно по протокам и между протоками», — сказал эксперт.

Он отметил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции образовалось множество островов и болотистая местность, где Вооруженные силы Украины пытаются расширить плацдарм. По словам Кнутова, в этом районе тяжело перемещаться. «А вот подобного рода аэролодки имеют уникальные возможности для того, чтобы как раз в этих условиях обеспечивать и переброску личного состава, и, возможно, размещение на них кого-то оружия — например, крупнокалиберных пулеметов», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что лодка Alligator особенно актуальна в условиях низовья Днепра. Она повысит маневренность бойцов и даст преимущество над противником. По его словам, лодка длиной 7,5 метра, которая вмещает семь десантников, развивает скорость до 140 километров в час.

Ранее в декабре представитель компании-разработчика лодок Alligator Вячеслав Кочеев сообщил, что российские военные в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator. По его словам, бойцы в районе Херсона оставили позитивные отзывы про Alligator.

В ноябре управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко рассказал, что первые морские дроны российского производства будут поставлены Министерству обороны до конца года.