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12:24, 4 декабря 2023Бывший СССР

Крысы приняли участие в разминировании Карабаха

В Азербайджане рассказали об использовании крыс при разминировании Карабаха

Фото: РИА Новости

Азербайджанские саперы используют специально обученных крыс при обезвреживании территории Карабаха от мин и боеприпасов. Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщил представитель национального Агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев, в процессе разминирования территории примут участие специально обученные собаки и крысы.

Также он отметил, что в обезвреживании территории используются машины для разминирования азербайджанского производства Revival-B и Revival-T.

По словам Исаева, с 2020 года в Карабахе подорвались на минах 337 человек. 65 из них, в том числе 50 мирных жителей, погибли.

Ранее азербайджанские военные провели учения у границ Армении. В ходе командно-штабных учений военные выполнили задачу по наступлению на участок расположения условного противника.

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      Юрий Леонов
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