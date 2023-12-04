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09:42, 4 декабря 2023Экономика

Европе предрекли дефицит популярного продукта

Европа лишится поставок сои на €10,55 млрд в год из-за борьбы с обезлесением

Фото: Enrique Marcarian / Reuters

Страны Европы могут столкнуться с дефицитом сои из-за принятого закона о защите лесов. Такие последствия для региона предрекли аналитики РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы и Всемирного банка.

В результате действия закона о борьбе с обезлесением в регион запрещен импорт продуктов, выращенных на месте вырубок: говядины, пальмового масла, какао, сои и производных изделий. Под ограничения попадают все товары, несертифицированные как происходящие из экологично управляемых земель.

С начала 2023 года Евросоюз импортировал из стран, где сокращается площадь лесов, соевых бобов, муки, масла и жмыха на 7,91 миллиарда евро. Главными поставщиками стали Бразилия (78 процентов поставок), Аргентина (19 процентов), а также Парагвай (1,7 процента). Таким образом, месячный объем импорта популярного продукта, которого лишится регион, составит 878,8 миллиона, а годовой — 10,55 миллиарда евро. Запрет затронет 66 процентов импорта, отмечают эксперты.

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По словам директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, рынок соевых бобов и продуктов их переработки — один из важнейших и самых крупных в мире. За последние 20 лет он вырос почти в 4,6 раза, в 2020-2022 годах объемы торговли соей по всему миру доходили до 87 миллиардов долларов. На Евросоюз приходится около десяти процентов мирового импорта этого продукта, и быстро заместить поставщиков, попавших под ограничения, будет невозможно — это потребует времени и усилий, добавил Данильцев.

Ранее стало известно, что из-за принятого закона под угрозой уничтожения оказались сотни тысяч тонн кофейных зерен и какао, хранящихся на складах в странах ЕС. Производителям необходимо будет реализовать эти партии в течение переходного периода — до декабря 2024 года, У производителей есть два варианта, как поступить с хранящимися партиями кофейных зерен и какао. Один из них предполагает продажу продукции за пределами ЕС, а второй — уничтожение этих товаров.

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      Вячеслав Агапов
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