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14:29, 4 декабря 2023Силовые структуры

Пенсионерка продала квартиру в центре Москвы и отдала миллионы аферистам

В Москве пенсионерка продала квартиру за 25 млн руб и отдала деньги аферистам

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве аферисты заставили пенсионерку продать квартиру в центре города и отдать им полученные за нее 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мошенники общались с местной жительницей в течение двух месяцев. В начале октября ей якобы позвонил полицейский, потом несколько майоров ФСБ, а затем в дело вступили «менеджеры Центробанка». Женщину убедили, что на ее имя хотят взять кредит, поэтому нужно опередить преступников, взять кредит самой и отправить деньги на «безопасный счет». В результате она перевела им три миллиона рублей.

Заметив ее доверчивость, злоумышленники заявили, что женщине нужно якобы фиктивно продать квартиру, иначе она достанется бандитам. По их указаниям пенсионерка сходила в МФЦ, где встретилась с незнакомой женщиной и зарегистрировалась у нее в квартире, а потом познакомилась с риелторами и покупателями своей недвижимости.

За квартиру пенсионерка получила 25 миллионов рублей, которые сложила в коробку и положила в багажник подъехавшего такси. После мошенники перестали выходить с женщиной на связь, а она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее жительница Новосибирска лишилась жилья и взяла два кредита после телефонной беседы с мошенниками.

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      Варвара Митина
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