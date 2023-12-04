Переехавшие из Украины в Эстонию учителя вынуждены уходить в клининг

Переехавшие из Украины в Эстонию учителя столкнулись с требованием знания языка

Переехавшие в Эстонию украинские учителя вынуждены уходить из профессии в клининг из-за требований к уровню владения эстонским. Об этом пишет Delfi.

Реформа образования затронула украинских учителей, которые массово переехали в Эстонию. Преподаватели выбирали эту страну из-за достаточно большого количества русскоязычных школ.

Многие учителя смогли проработать учебный год, но с осени этого года лишились работы из-за требований к знанию эстонского языка. «Сразу предупредили, что так как у меня нет градированного знания эстонского языка, то более длительный контракт подписать со мной не могут», — рассказала одна из преподавателей.

В результате многие специалисты с многолетним стажем вынуждены соглашаться на низкоквалифицированный труд и уходить в клининг, отмечают журналисты.

Ранее в Латвии сравнили методы проверки учителей на знание латышского языка с тестом на стрессоустойчивость. Как отмечается, инспекторы министерства образования в ходе экзамена доводили педагогов до стрессовых ситуаций.