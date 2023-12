Россиянка снялась в платье из мяса ради рекламы цеха по производству котлет

Предпринимательница из Якутии, владеющая брендом «Майины котлетки», Майя Егорова снялась в необычном наряде ради рекламы цеха по производству продукции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В честь четырехлетия своей марки россиянка записала видео, на котором она предстала перед камерой в платье из мяса, в черных кожаных сапогах с высоким голенищем и красных перчатках выше локтя. При этом она дополнила свой образ черным чокером и сияющей диадемой.

«Гордо ношу статус "Королевы котлеток" уже четвертый год», — подписала Егорова пост.

В сентябре активист PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») на Неделе моды в Лондоне показал на полуголой женщине издевательства над козами ради производства кашемира.