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16:27, 4 декабря 2023Ценности

Россиянка снялась в платье из мяса ради рекламы цеха по производству котлет

Кадр: maiko_egorova

Предпринимательница из Якутии, владеющая брендом «Майины котлетки», Майя Егорова снялась в необычном наряде ради рекламы цеха по производству продукции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В честь четырехлетия своей марки россиянка записала видео, на котором она предстала перед камерой в платье из мяса, в черных кожаных сапогах с высоким голенищем и красных перчатках выше локтя. При этом она дополнила свой образ черным чокером и сияющей диадемой.

«Гордо ношу статус "Королевы котлеток" уже четвертый год», — подписала Егорова пост.

В сентябре активист PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») на Неделе моды в Лондоне показал на полуголой женщине издевательства над козами ради производства кашемира.

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      Карина Черных
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