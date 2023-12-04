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15:19, 4 декабря 2023Ценности

Российская стилистка назвала меховые шапки и шубы трендом 2024 года

Стилистка Евгения Васючкова назвала меховые шапки и шубы трендом 2024 года

Фото: Vitolda Klein / Unsplash

Российская стилистка Евгения Васючкова назвала модные тренды 2024 года. Ее комментарий публикует портал «Моменты».

По словам специалистки, в грядущем году вновь окажутся актуальными шубы и шапки из искусственного и натурального меха. При этом головные уборы можно сочетать с пуховиками и пальто, отметила она.

Также актуальными станут предметы гардероба с заниженной талией, которые эксперт посоветовала носить с обувью на каблуках. Кроме того, в список вошли наряды с цветочным принтом и одежда в бельевом стиле, в том числе ультракороткие шорты и изделия из прозрачных тканей.

В ноябре стилисты Патрик Кенгер, Алекс Ривер и Летам Дюсон назвали самую модную обувь на зиму. По мнению экспертов, актуальными станут ковбойские сапоги и ботинки в армейском стиле.

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      Алина Гостева
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