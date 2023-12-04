Российские теннисисты сохранили позиции в рейтинге ATP

Российские теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Россияне сохранили позиции в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим из представителей страны является Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев находится на пятой строчке. Карен Хачанов находится на 15-й строчке, а Аслан Карацев занимает 35-е место. Роман Сафиуллин сохранил 39-ю позицию.

Ранее сообщалось, что теннисист Медведев стал первым в рейтинге личных брендов Forbes среди российских атлетов. В рейтинг вошли только действующие спортсмены, кроме того, в нем нет тех, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября 2023 года.

29 ноября Рублев объяснил причины проявления агрессии на корте. Он рассказал, что эмоциональные всплески во время игры вызывают ожидания от самого себя.