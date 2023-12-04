Сфотографировавший девочку в туалете самолета бортпроводник пошел под суд

Бортпроводник American Airlines пошел под суд из-за камеры в туалете самолета

Бортпроводник American Airlines пошел под суд из-за камеры, установленной в туалете самолете перед тем, как туда зашла несовершеннолетняя пассажирка. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что семья пострадавшей девочки из Каролины также подала в суд на саму авиакомпанию. Они утверждают, что из-за халатности остальных сотрудников перевозчика бортпроводнику удалось удалить улики с телефона. По данным American Airlines, его сразу отстранили от работы.

Инцидент произошел в сентябре на рейсе из Шарлотта в Бостон, США. Один из свидетелей происшествия рассказал изданию, что видел, как девочка-подросток пыталась воспользоваться туалетом, но член экипажа попросил пассажирку подождать, пока он вымоет руки, и только потом пустил ее в уборную. Очевидец добавил, что после того, как девочка сходила в туалет, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится камера.