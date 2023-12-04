41-летняя женщина подделала паспорт ради отношений с молодым любовником

В Китае женщина купила поддельный паспорт в попытке скрыть возраст от бойфренда

Жительница Китая купила поддельный паспорт в попытке скрыть свой возраст от бойфренда на 17 лет младше нее и получила штраф. Об этом сообщает South China Morning Post.

41-летнюю женщину поймали в аэропорту Пекина, откуда она вместе с 24-летним партнером должна была улетать в Японию. Сотрудник иммиграционной службы заметил, что паспортные данные китаянки выглядят странно, и решил еще раз их проверить. Женщина начала нервничать и попыталась выхватить документ из рук сотрудника аэропорта. Она также попросила бойфренда пройти паспортный контроль и не ждать ее, опасаясь, что он раскроет ее обман.

Вскоре выяснилось, что у женщины есть два китайских паспорта с разными датами рождения. Расследование показало, что один из документов был поддельным. Китаянка призналась, что подделала дату рождения, чтобы сохранить отношения с молодым любовником. Она боялась, что мужчина бросит ее, если узнает ее реальный возраст. Тогда женщина купила фальшивый паспорт за 6,5 тысячи юаней (83 тысячи рублей), согласно которому ей было всего 27 лет. Китаянку оштрафовали на три тысячи юаней (38 тысяч рублей). Поддельный документ конфисковали.

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