Стало известно о контактах Зеленского с командирами ВСУ в обход Залужного

УП: Зеленский общается с командирами ВСУ в обход главкома Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командирами Вооруженных сил республики (ВСУ) в обход главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в окружении генерала.

«Видите ли, иногда складывается впечатление, что у Зеленского есть два типа ВСУ: "хорошие", которыми командуют Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному», — сказал собеседник издания.

С его слов стало известно, что прямой контакт украинского лидера с командующими ускоряет работу для него, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнает часть информации от своих подчиненных на ставках или не узнает вообще.

Ранее The Economist сообщило, что опросы общественного мнения показывают снижение рейтинга доверия к Зеленскому до 32 процентов. В то же время рейтинг Залужного вырос до 70 процентов.

