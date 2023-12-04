Украинские войска снова обстреляли Донецк, сообщили в ДНР

Украинские войска снова обстреляли Донецк — на расположенный на Западе города Куйбышевский район был сброшен снаряд с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает РИА Новости в понедельник, 4 декабря.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (время совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») — город Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет — прим. «Ленты.ру») с БПЛА», — рассказали в представительстве.

Кроме того, отмечается, что в 11:00 и 11:35 было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра по Ясиноватскому району республики.

1 декабря сообщалось, что украинские военные в ходе обстрела Донецка применили новый тип вооружения. Утверждается, что по городу запустили произведенные в Словакии и переданные Киеву странами НАТО ракеты JROF HEF. Они начинены поражающими элементами в виде 9100 шариков. Выпущенные из 122-миллиметровых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), ракеты могут преодолеть дистанцию в 40,2 километра.