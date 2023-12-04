Украинский военнопленный рассказал о наказании за спасение тяжелораненого

Украинский пленный рассказал о наказании за спасение тяжелораненого бойца ВСУ

Украинский военнопленный Леонид Москвин рассказал, как командир роты наказал его за то, что тот вытащил из-под обстрела тяжелораненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не «кого-то полегче». Об этом военнослужащий сообщил на видео, опубликованном Минобороны России.

По словам военного, за то, что вместо бойца с легким ранением он вытащил тяжелораненого, его перевели в штурмовики. После этого он получил контузию во время боя и попал в плен к российским войскам.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что в ВСУ стабильно увеличивается количество небоевых потерь, связанных с «неосторожным обращением с оружием и боеприпасами, нарушением мер безопасности при использовании вооружения и военной техники».