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08:26, 4 декабря 2023Россия

В российском городе загорелся строящийся жилой комплекс

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс на площади 100 кв. метров
СюжетПожар в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс (ЖК) «Атлантикс сити» на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в прокуратуре российского города.

В ведомстве пояснили, что пламя охватило пенополистирол и битум. Кроме того, стройматериалы загорелись на парковке ЖК. К месту отправился заместитель прокурора Фрунзенского района Владивостока Илья Быков.

Позже в ГУ МЧС по Приморскому краю рассказали, что пожарные локализовали огонь. На месте продолжили работу пять единиц техники и 19 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Планируется, что жилой комплекс будет выглядеть как две 24-этажные башни, в которых разместят 176 квартир площадью от 69 до 389 квадратных метров. Неподалеку от башен оборудуют детскую площадку и парковку.

3 декабря сообщалось о сильном пожаре на заводе специализированных автомобилей в Москве. Тогда данных о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

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      Анна Щербакова
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