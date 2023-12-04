В российском городе загорелся строящийся жилой комплекс

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс на площади 100 кв. метров

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс (ЖК) «Атлантикс сити» на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в прокуратуре российского города.

В ведомстве пояснили, что пламя охватило пенополистирол и битум. Кроме того, стройматериалы загорелись на парковке ЖК. К месту отправился заместитель прокурора Фрунзенского района Владивостока Илья Быков.

Позже в ГУ МЧС по Приморскому краю рассказали, что пожарные локализовали огонь. На месте продолжили работу пять единиц техники и 19 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Планируется, что жилой комплекс будет выглядеть как две 24-этажные башни, в которых разместят 176 квартир площадью от 69 до 389 квадратных метров. Неподалеку от башен оборудуют детскую площадку и парковку.

3 декабря сообщалось о сильном пожаре на заводе специализированных автомобилей в Москве. Тогда данных о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.