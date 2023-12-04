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17:13, 4 декабря 2023Россия

В российском регионе мигрантам продлили запрет на вождение такси и автобусов

В Тюменской области мигрантам продлили запрет на управление такси и автобусами

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Тюменской области продлили запрет на работу в такси и сфере пассажирских перевозок для мигрантов. Об этом пишет 72.ru.

Как стало известно, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. В документе отмечается, что предприятиям Тюменской области запрещено привлекать приезжих из других стран к работе водителями пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения, а также к управлению такси и арендованными автомобилями. Кроме того, мигрантов нельзя привлекать в сферу грузовых перевозок.

Уточняется, что мера касается в том числе мигрантов с патентами на работу.

Ограничения на работу для мигрантов впервые ввели в регионе в 2019 году. С тех пор постановление регулярно продляется.

Аналогичные запреты введены в ряде других регионов России. Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили запрет для мигрантов на работу в сфере образования, пассажирских перевозках, торговле алкоголем и табаком, производстве детского питания и диетических продуктов, а также в такси и учреждениях общепита. В Челябинской области также продлили введенные в 2016 году ограничения, запрещающие приезжим водить такси и пассажирские автобусы всех маршрутов. К таким же решениям пришли власти Тульской и Магаданской областей.

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Кроме того, в МВД подготовили законопроект о режиме контролируемого пребывания нелегальных мигрантов, который запрещает им водить машину, получать водительские права, открывать счета, переводить деньги, заключать брак и регистрировать собственность. В Госдуме поддержали инициативу. Депутат Султан Хамзаев назвал эту идею оправданной и соответствующей реалиям.

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      Константин Лысяков
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