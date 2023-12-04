Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО не отправляет войска на Украину из-за риска потерь

НАТО не отправляет сухопутные войска на Украину из-за риска огромных потерь в боях против Российской армии. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, Североатлантическому альянсу осталось предложить в качестве помощи Украине только свои войска. Однако в альянсе этого не сделали по нескольким причинам. «Одна из [причин] заключалась в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени, но, кроме того, как только они окажутся на поле боя, то их уничтожат, и в огромных количествах, а ни у кого в Европе и США нет смелости нести такие потери», — объяснил он.

Экс-агент также отметил, что Запад недооценивает решительность россиян в отношении защиты своей страны от любых внешних угроз.

Ранее Джонсон высказал мнение, что единственный возможный исход переговоров России и Украины — это капитуляция Киева. Он считает, что в нынешней ситуации в ходе переговоров Украина откажется не только от вступления в НАТО в будущем, но и от Одессы и Харькова.