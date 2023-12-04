Врач перечислил продукты для снижения давления

Врач Алендеев: снизить артериальное давление помогут бананы и цитрусовые

Врач Сергей Алендеев перечислил продукты, которые помогут нормализовать артериальное давление. Об этом он рассказал в интервью «Царьграду».

По мнению специалиста, для этого стоит включить в рацион бананы, курагу и изюм. Также для снижения давления можно употреблять картофель, фасоль и даже цитрусовые.

«Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте!» — предупредил специалист.

Ранее врач-терапевт Игорь Видяскин перечислил россиянам ряд неочевидных симптомов, свидетельствующих о высоком давлении. В частности, к ним он отнес тошноту и «мушки» перед глазами.