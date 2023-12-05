Назван срок пересечения температурного порога Земли

К 2030 году температура Земли вырастет на 1,5 градуса с шансом 50 процентов

Международная группа климатологов назвала вероятный срок пересечения температурного порога в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Earth System Science Data, это может произойти через семь лет, поскольку выбросы углекислого газа от ископаемого топлива продолжают расти. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно ученым, в 2002 году загрязнение атмосферы Земли углекислым газом от сжигания ископаемого топлива выросло на 1,1 процента. По оценкам, существует 50-процентный шанс, что к 2030 году рост глобальных температур превысит порог, установленный Парижским соглашением 2015 года, в 1,5 градуса Цельсия. При этом существует неопределенность этого срока из-за влияния других парниковых газов.

Согласно Парижскому соглашению, ограничение роста в 1,5 градуса Цельсия является предпочтительным, хотя основной целью является недопущение роста более чем на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В противном случае предполагают ученые, климатическая система станет слишком непредсказуемой, а частота стихийных погодных явлений значительно увеличится.

Чтобы не допустить рост температуры выше установленного порога, необходимо в текущем десятилетии вдвое сократить выбросы CO2, однако, по данным Глобального углеродного проекта, эта задача становится все более сложной из-за продолжающегося роста выбросов. С момента подписания странами Парижского соглашения, выбросы углекислого газа увеличились на шесть процентов.