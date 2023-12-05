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05:00, 6 декабря 2023Среда обитания

Названы последствия увеличения взноса по льготной ипотеке для рынка жилья

Риелтор Барсуков: увеличение взноса по льготной ипотеке не снизит цены на жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Из-за увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов стоимость на жилье в новостройках вряд ли снизится, считает член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Последствия такого решения для рынка недвижимости он назвал беседе с «Лентой.ру».

Основная проблема, которая сегодня есть, — перекос цен между рынком новостроек и вторичек в связи с наличием льготной ипотеки. Вторая — это экономия средств бюджета, потому что с такой ключевой ставкой платить банкам приходится очень много. Исходя из этих двух параметров строятся планы по «придушению» льготной ипотеки

Константин Барсуковчлен Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость»

По словам риелтора, для покупателей будет ощутимо, если спрос на льготную ипотеку сократится. В таком случае застройщикам придется искать варианты, как не потерять клиентов.

«Застройщики подумают, каким образом это переформатировать. Может быть, вместе с банками, если банкам это будет выгодно. Нужно понимать, что Центральный банк (ЦБ) и на банки давит, потому что основными выгодоприобретателями льготной ипотеки являются не только застройщики, но и банки. ЦБ давит банки с точки зрения выгодности этого инструмента. Если им будет выгодно, они придумают какого-то рода механизмы, которые компенсируют это решение. Поэтому я не вижу поводов, чтобы цены начали снижаться на новостройки в связи с ухудшениями в льготной ипотеке», — отметил он.

Застройщики цены снижать точно не будут, может быть, это рост приостановит каким-то образом, но пока с точки зрения продажи у них все на высоком уровне. Плюс я уверен, что сегодняшние разговоры подстегнут спрос, и у застройщиков позабирают квартиры

Константин Барсуковчлен Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость»

В России планируют изменить условия выдачи ипотеки

5 декабря «Известия» сообщили, что правительство рассматривает возможность повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30 процентов. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет, что Министерство финансов также предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до шести миллионов рублей.

2 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что власти намерены изменить условия по покупке жилья. «Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сказал чиновник.

В сентябре первоначальный взнос для льготных кредитов на недвижимость уже повышали с 15 до 20 процентов. А в июне минимальный первоначальный взнос для обычной ипотеке в России вырос с 10 до 20 процентов. С 1 января 2024 года стартовый платеж станет еще дороже — он достигнет 30 процентов. В Центробанке считают, что это поможет избежать пузыря на рынке жилья.

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      Мария Сметанина
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