На чемпионате Европы по футболу будут играть мячом с чипом

На чемпионате Европы по футболу-2024 используют мяч для определения игры рукой

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать высокотехнологичный мяч. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, снаряд будет произведен компанией Adidas. В него встроят микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Кроме того, микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В июле в Международной федерации футбола (ФИФА) предложили изменить правила офсайда. Предполагается, что игрок атаки будет оказываться в офсайде в ситуации, когда его корпус будет целиком впереди последнего игрока защиты.