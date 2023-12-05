На чемпионате Европы по футболу будут играть мячом с чипом
На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать высокотехнологичный мяч. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, снаряд будет произведен компанией Adidas. В него встроят микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Кроме того, микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В июле в Международной федерации футбола (ФИФА) предложили изменить правила офсайда. Предполагается, что игрок атаки будет оказываться в офсайде в ситуации, когда его корпус будет целиком впереди последнего игрока защиты.