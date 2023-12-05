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11:48, 5 декабря 2023Спорт

На чемпионате Европы по футболу будут играть мячом с чипом

На чемпионате Европы по футболу-2024 используют мяч для определения игры рукой

Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать высокотехнологичный мяч. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, снаряд будет произведен компанией Adidas. В него встроят микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Кроме того, микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В июле в Международной федерации футбола (ФИФА) предложили изменить правила офсайда. Предполагается, что игрок атаки будет оказываться в офсайде в ситуации, когда его корпус будет целиком впереди последнего игрока защиты.

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      Анастасия Борисова
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