Госдума одобрила законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах

Законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете небольших баров в жилых домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Итоги голосования спикер назвал ответом на многочисленные обращения граждан. Продажа алкоголя в псевдокафе или «наливайках» на первых этажах многоквартирных домов представляет опасность для детей и способствует беспорядкам, поделился Володин. В ночное время такие магазины нередко нарушают закон, подчеркнул он.

Согласно законопроекту, субъекты смогут контролировать время продажи алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах. Купить пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху можно будет только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Кроме того, депутаты предложили запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта — это позволит предотвратить массовые отравления. Законопроект также не разрешает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителя в заблуждение касательно природы, состава, количества, срока годности или срока хранения напитка.

Минфин данную инициативу не одобрил. Представители бизнеса считают, что запрет может навредить частному предпринимательству и увеличить процент нелегального оборота алкоголя.

Еще в 2020 году в стране запретили продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.