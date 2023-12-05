Собянин анонсировал увеличение пенсий для москвичей

Собянин: минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тыс. рублей в месяц

С 1 января минимальные пенсии в Москве с городской доплатой вырастут до 24,5 тысячи рублей в месяц. Увеличение выплат анонсировал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо увеличения пенсий власти города увеличат размер разовых и ежемесячных выплат для многодетных семей, детей и родителей военнослужащих, семей, воспитывающих инвалидов, а также сиротам, ветеранам и другим категориям граждан.

Ранее стало известно, что из-за новогодних праздников в декабре 2023 года пенсии россиянам выплатят сразу за декабрь и январь 2024 года. Причину переноса объяснили тем, что время январских выплат приходится на первую, нерабочую неделю января. Пенсии выплатят в декабре авансом, чтобы избежать задержек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. С начала 2024 года размер одного коэффициента вырастет с 129,5 рубля до 133,1 рубля.

По данным опроса «СберНПФ», ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей, до 59,2 тысячи. В 2020 году оптимальным размером пенсии называли сумму в 49,6 тысячи. В новом исследовании приняли участие в общей сложности 15 тысяч совершеннолетних жителей городов с населением от 500 тысяч человек.