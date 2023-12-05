Улюкаев назвал российскую экономику «двухконтурной»

Экс-министр Улюкаев: Россия сочетает мобилизационную и потребительскую экономики

Нынешнюю ситуацию на российском рынке можно назвать экономической двухконтурностью, подразумевающей сочетание как мобилизационной, так и потребительской моделей. Об этом в интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) заявил бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Его слова приводит РБК.

В качестве примера экономической «двухконтурности» Улюкаев привел производство танка и трактора. Сотрудник, производящий трактор, покупает картошку, которую вырастили при помощи этой техники. В то же время танк, когда «выходит из экономики, едет по совсем другой дороге», уточнил Улюкаев.

При этом экономическая «двухконтурность» проявляется не только в области производства и потребления, но и на российском рынке труда. Когда вместо уехавших за границу высококвалифицированных сотрудников в страну массово приезжают люди, которые успешно выполняют функции курьера или охранника, формально, уровень занятости населения остается на прежнем уровне, но «это уже другая занятость (в контексте ее качества — прим. «Ленты.ру»), другой контур», заключил экс-министр.

Ранее Улюкаев похвалил главу Центробанка (ЦБ) Эльвиру Набиуллину за правильную стратегию работы регулятора на фоне «той ситуации, в которой они оказались», однако затруднился оценить адекватность политики Министерства финансов. Экс-министр уточнил, что в условиях масштабных международных санкций у руководства Минфина не так много возможностей для того, чтобы адекватно проявить собственный профессионализм. Это обусловлено «работой в более жестких политических ограничениях».

Улюкаев досрочно освободился из колонии в мае 2022 года. До этого он отбывал наказание на протяжении 5,5 года по делу о крупной взятке в размере двух миллионов долларов, хотя в ходе следствия неоднократно отказывался признавать свою вину. После выхода на свободу, с марта 2023-го, Улюкаев работает главным экспертом в Фонде экономической политики им. Егора Гайдара.