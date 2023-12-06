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20:15, 6 декабря 2023Экономика

В МВФ оценили последствия конфискации российских активов

Глава МВФ: конфискация активов РФ создаст риски мировой финансовой стабильности

Фото: Unsplash

Конфискация замороженных российских активов несет возможные риски для мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики. Такую оценку последствий изъятия попавших под ограничения средств дала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ее слова приводит ТАСС.

В ходе выступления в Совете по международным отношениям руководителю фонда задали вопрос о возможности использования арестованных активов. Такая практика должна опираться на международную основу, и руководство Евросоюза должно учитывать, как подобный шаг может повлиять на экономику, заявила Георгиева.

«На нас как на институте, конечно, лежит долг [сохранения] нейтралитета. Отвечать на этот вопрос не нам», — пояснила глава МВФ.

По различным оценкам, США, Евросоюз и их союзники заморозили суверенные российские активы на сумму 280 миллиардов долларов. В Минфине России отметили, что за рубежом у 3,5 миллиона россиян заморожено порядка 1,5 триллиона рублей.

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В начале ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о возможности передать заблокированные из-за западных санкций российские активы Украине. Средства будут перечислены в специальный «фонд поддержки Украины», откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения. Страны G7 в свою очередь заявили, что не будут размораживать средства и обещают «серьезные последствия» государствам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, конфискацию части замороженных частных активов россиян в Европе можно будет обосновать судебными решениями по уголовным преступлениям. Однако для полноценной работы нового механизма властям ЕС необходимо будет признать обход санкций уголовным преступлением,

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      Вячеслав Агапов
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