Египет представил основанную на БМП-1 машину

Египет представил БМП Sena 200 на выставке EDEX 2023

Министерство военного производства Египта представило боевую машину пехоты (БМП) Sena 200 на выставке Egypt Defence Expo (EDEX 2023). Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что ставшая развитием советской БМП-1 машина разработана в Египте. Основным отличием Sena 200 от советской машины стала улучшенная баллистическая защита, которая соответствует четвертому уровню стандарта STANAG 4569. БМП должна обеспечивать защиту от бронебойных пуль Б-32 патрона калибра 14,5 миллиметра.

БМП получила энергопоглощающие сиденья, которые снижают нагрузки на экипаж и десант при подрыве на мине. Также противоминную стойкость улучшает дорожный просвет в 360 миллиметров. Дополнительно машину можно оснастить решетчатыми экранами из армированных арамидных волокон.

Машина массой 14 тонн оснащена двигателем мощностью 360 лошадиных сил, который обеспечивает БМП максимальную скорость до 65 километров в час. Представленная на выставке Sena 200 несет дистанционно управляемый боевой модуль Eagle 1, позволяющий устанавливать различные пулеметы.

В ноябре стало известно, что Вооруженные силы России получили партию отремонтированных БМП-2 с креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты.