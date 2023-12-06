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16:24, 6 декабря 2023Наука и техника

Египет представил основанную на БМП-1 машину

Египет представил БМП Sena 200 на выставке EDEX 2023

Фото: Сергей Бобылев / пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС

Министерство военного производства Египта представило боевую машину пехоты (БМП) Sena 200 на выставке Egypt Defence Expo (EDEX 2023). Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что ставшая развитием советской БМП-1 машина разработана в Египте. Основным отличием Sena 200 от советской машины стала улучшенная баллистическая защита, которая соответствует четвертому уровню стандарта STANAG 4569. БМП должна обеспечивать защиту от бронебойных пуль Б-32 патрона калибра 14,5 миллиметра.

БМП получила энергопоглощающие сиденья, которые снижают нагрузки на экипаж и десант при подрыве на мине. Также противоминную стойкость улучшает дорожный просвет в 360 миллиметров. Дополнительно машину можно оснастить решетчатыми экранами из армированных арамидных волокон.

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Машина массой 14 тонн оснащена двигателем мощностью 360 лошадиных сил, который обеспечивает БМП максимальную скорость до 65 километров в час. Представленная на выставке Sena 200 несет дистанционно управляемый боевой модуль Eagle 1, позволяющий устанавливать различные пулеметы.

В ноябре стало известно, что Вооруженные силы России получили партию отремонтированных БМП-2 с креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты.

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      Даниил Иринин
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