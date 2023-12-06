Фитнес-тренер назвала эффективные способы прийти в форму к Новому году

Фитнес-тренер Валерия Овдеенко назвала эффективные способы прийти в форму к Новому году. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По ее словам, нет универсальной программы, которая подходит всем. «Все зависит от вашего текущего уровня подготовки, здоровья и целей», — отметила Овдеенко. По мнению тренера, наилучший результат дает комбинация силовых упражнений с кардиотренировками.

Специалист также выделила несколько особенностей к подготовке тела к новогодним праздникам. «Рассмотрите возможность начать подготовку заранее, около месяца до Нового года. Это даст вам достаточно времени для улучшения своей физической формы и приведения тела в тонус. Регулярные замеры параметров, фотографии и записи о тренировках могут помочь вам увидеть прогресс и поддерживать мотивацию», — заявила Овдеенко.

4 декабря фитнес-тренер Алена Воропай раскрыла комплекс упражнений для желающих похудеть женщин. Она посоветовала классические отжимания, обратные отжимания, выпады, присед развернутой постановкой ног, махи ногами, подъем на носки и упражнения на пресс.